Whizzz & Love du 14 avril en direct de la PÃ©niche Cancale ( Burger Whizzz )

Mix #1 : Ponce Pilate était-il fan de David & Jonathan ?

- Anderson Paak / Get ‘em up / Steel Wool

- Kid Francescoli / It’s only music, baby / Yotanka

- El Coco / It’s your last chance (The Hinge Project edit) / KAT

- Daryl Hall & John Oates / I can’t go for that / RCA

La VO Soutirée : la bonne réponse est Britney Spears, qui fait fondre les primaires en Israël

- Ouiche Lorène / Toxic / Coffee Break

Mix #2 : Ce nouveau bleu de la Péniche Cancale : Canard WC ou Schtroumpf laqué ?

- Futuro Pelo / Bluff / Pain Surprises

- VinylAddicted / 2 good 2 be true / WYMM

- Ela Orleans / The sky and the ghost / HB

- Tanika Charles / Two steps / Record Kicks

Mix #3 : Comment appelle-t-on une omelette cuisinée à partir d’oeufs de Pâques ?

- The Olympians / Mercury’s odyssey / Daptone

- Suzy Brown / Shake your body / Mukatsuku

- ORM / Jen dal a vic a lip / Panton

- Macadam Mambo DJs / Magic Disco / Passport To Paradise

Mix #4 : Les clubs échangistes pour les Schtroumpfs c’est une belle invention non ?

- Cameron Avery / Wasted on fidelity / Anti

- Grandaddy / Brush with the wild / Columbia

- Jimmy Hyacinthe / Yatchiminou / Hot Casa

Et la petite douceur de fin qui fait plaisir à Boris Viande

- Safet Isovic / Mujo kuje konja po mjesecu / PGP RTB