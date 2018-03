Whizzz & Love du Vendredi 9 Mars

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 du Meilleur scénario original

Creators / Just you & me / RCA

Misumami & First Touch / Prove your love / Neon Finger

Monophonics / Beggin’ / Transistor Sound

Moderator / Harlem river / Melting

Le morceau calin des Oscars, en noeud pap et rayures roses

Sufjan Stevens / Mystery of love / Sony Pictures Classics

Mix #2 du Meilleur décors

Insecure Men / Cliff has left the building / Fat Possum

Yuno / No going back / Sub Pop

Akshin Alizadeh / Woman / Cold Busted

Miguel feat. Travis Scott / Sky walker / RCA

Mix #3 du Meilleur montage son

A.A.L. (Against All Logic) / Know you / Other People

Betty Wright / If you love me like you say you love me / Alston

Belle & Sebastian / Poor boy / Domino

Heilige 3 Könige / Komm lass uns heiraten (Hochzeits-Tanz remix) / Mond Musik

Sampleur et sans reproche : une affaire piochée dans l’excellent bouquin de Brice Miclet ‘Sample : aux origines du son hip hop’ (Le Mot Et Le Reste)

Marva Whitney / Unwind yourself (King 1968) >> The 45 King / The 900 Number (Tuff City 1988) >> DJ Kool feat. Biz Markie & Doug E. Fresh / Let me clear my throat (American Recordings 1996)

Mix #4 Meilleur film en langue étrangère

Mehmet Aslan / Alysha / Dischi Autunno