Whizzz & Love du Vendredi 9 juin ( Guest Mireille )

Mix #1 Secret Intelligence Service (MI6)

Mind Gamers / Come to America / Record Makers

Vanishing Twin / The conservation of energy / Soundway

Red Axes / Into your arms / Garzen

De Los Miedos / Caty’s dance / Violette Szabo

La VO soutirée : encore une cover de l’indémodable morceau composé par Galt McDermot pour la comédie musicale Hair

Julie Driscoll, Brian Auger & The Trinity / The flesh failures (let the sunshine in) / ATCO

Mix #2 direction générale de la Sécurité extérieure ( DGSE)

Phoenix / Ti amo / Glassnote

Bizzy & Co / Take a chance / Deejay

Todd Terje feat. Det Gylne Triangel / Maskindans / Olsen

Mix #3 Service générale du renseignement et de la sécurité ( SGRS)

Love Drop / Paradise (edit) / Disco Deviance

Crunch / Funky beat / Peoples Potential Unlimited

Asa Moto / Make me Prada / Deewee

Le morceau pour l’autoroute

Greg Wilson / Boogie monster / Edit The Edit