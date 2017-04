Whizzz & Love du Vendredi 7 Avril

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 Piste Morond

Anne & Anice Peters / Rock your baby / Mukatsuku

Marvin & Jay ‘Dusty’ Smith / Sexual healing / Jamaica Airlines

Lloyd Robinson / Cuss cuss / Duke

Halal Cool J / Turkish duck walk / Excursions

Derya Yildirim & Grup Simsek / Davet / Bongo Joe

Tova Gertner / Etmol / Les Disques De La Mort



Les Italiens Le Font Bien Mieux

Mike Simonetti & Johnny Jewel / Hollywood seven (Disconet Dilemma) / Italians Do It Better‌

Mix #2 Piste La Famiale

Dee Dee Sharp / Mashed potato time / Cameo

Doudou / Vanille Chocolat Reggae / Philips

Miami / Chicken yellow / Drive

The Supremes / Buttered popcorn / Motown

Michel Legrand / Recette pour un cake d’amour / Paramount

Serge Gainsbourg / La recette de l’amour fou / Philips

Michael Mayer & Burger / Disco dancers / !K7

Burger & Voigt / Wand aus klang (It’s a fine Line Mix) / Kompakt

Mix #3 Piste Chamois

François De Roubaix / La frite équatoriale / Pucci

Kool & The Gang / Raw hamburger / Polydor

The 3 Pieces / Shortnin’ bread / Fantasy

Tony Tribe / Red red wine / Downtown

Friday Saturday & Sunday / Potato salad / Dig

La Nueva Banda Di Santisteban / Sabor a fresa / Belter

Prince / Starfish & Coffee / Paisley Park