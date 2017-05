Whizzz & Love du Vendredi 5 mai

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 62210 Avion

LCD Soundsystem / American dream / DFA

Uku Kuut / Funky / Peoples Potential Unlimited

Alek Lee / Sfarot / Antinote

Halal Cool J / Visne nektari / Excursions

Hyporama : l’amour charnel n’est pas éternel, la malédiction du batteur peut le faire disparaitre

!!! / Me and Giuliani down by the school yard (A true story) / Warp

Mix #2 34200 Sète

Agnetha Fältskog / Ge dej till täls / Cupol

Sing Sing / Feels like summer / For Us

Pat Shannon / Candy apple, cotton candy / Warner Bros

Trio Ternura / Filhos de Zambi / RCA

Les disques du fond du sac

Régis : Joe Simon / You don’t know what you got / Spring

Mr B : The Limiñanas / Garden of love (Andrew Weatherall Lundi Mouillé mix) / Because Music

Mix #3 11000 Carcassonne

Mushrooms Project / Capeesco Mena / Magic Wand

Smagghe & Cross / Paradiso / Ransom Note

The Emperor Machine / Leggwork / Vertical Tones

Les Yeux Orange / Pacifico / Good Plus