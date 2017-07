Whizzz & Love du Vendredi 30 juin ( La derniÃ¨re SpÃ©cial Tube de l’Ã©tÃ© 2017 )

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 : Visions, Fort de Bertheaume, Plougonvelin (4-6 aout)

Fellini Félin / Come to the fore / Délicieuse

Ultimate Painting / Dust on my eyes / Trouble In Mind

Santoré / Firedamp (The George Kaplan Conspiracy remix) / https://soundcloud.com/santoremusic

NIT feat. Aurelia N & Emile Gayoso / Imparfaite / Mutant Ninja

Mix #2 : Cabourg Mon Amour, Plage de Cabourg (28-30 juillet)

Mind Gamers feat. Karl Lagerfeld / Golden boy / Record Makers

Da Chick / Call me Foxy / Discotexas

Discomatin / Keep tryin’ / Discomatin

L’Impératrice / Séquences (Instrumental) / Microqlima

Hyporama : 7 ans (quasiment) sans bruit, et un nouvel album qui sort le 8 septembre

Lali Puna / Deep dream / Morr Music

Mix #3 : End Of The Road, Salisbury UK (31 aout-3 septembre)

Futuro Pelo feat. La Flaca / Hands / Pains Surprise

Parcels / Overnight / https://soundcloud.com/parcels-music/overnight-1

Arcade Fire / Everything now / Columbia

Beach Fossils / This year / Bayonet

Le morceau pour l’autoroute du retour, il fait nuit et tu conduis une Chevy Malibu 1973

Elitechnique / Riva Riviera / Bordello A Parigi

Mix #4 : Calvi On The Rocks, Calvi (30 juin-5 juillet)

Vitalic feat. La Bien Querida / Tu conmigo / Clivage Music

The Emperor Machine / Leggwork / Vertical Tones

Fatnotronic & Joutro Mundo / Tudão / Hello Sailor

João Selva / Perto de ti / Favorite

Le morceau pour tes vacances en Martinique

Merchant / Tumbledown / Ostra Discos