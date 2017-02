Whizzz & Love du Vendredi 3 FÃ©vrier

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

‌Mix #1 Bonnet Mousseux

- Naughty NMX / Tell me about darkness (Naughty NMX Flip) / Dusty Donuts

- The Soul Searchers / Blow your whistle / Soul Brother

- Billy Davis / Stanky (get funky) / Cobblestone

- Loyle Carner / The isle of Arran / Virgin

L’instant Rosalie : grâce au commerce en ligne les mini-poneys peuvent enfin avoir de vrais amis

- Sonny And Cher / Little man / ATCO 1966

Mix #2 Bonnet Géant Vert

- Parcels / Myenemy / Kitsuné

- The Reflex / RWY / Revision

Le choix de Mireille

- Benjamin Biolay / Ressources humaines / Barclay

Mix #3 Bonnet Mont Blanc Pistache

- Sneaks / Tough luck / Merge

- Plus Instruments / Bodies / Emotional Rescue

- Voilaaa / On te l’avait dit (Dimitri From Paris Super Disco Blend) / Favorite

- Tom Of Brooklyn / Disco Maniac / Razor-N-Tape