Whizzz & Love du Vendredi 27 octobre ( Burger Whizzz )

Mix #1 Vrai ou Faux Régis de st Amour et Mister b sont né dans les choux ?

Poldoore / But I do / Cold Busted

L’Orange / Anywhere is just everywhere I haven’t been yet / Mello Music Group

Scrimshire / Ray’s superstitions / Wah Wah Dubplates

The Messengers / California soul / Soul

Mix #2 Lequel de ces trois choux n’existent pas Choux Vert, Choux Rouge, Choux Rouquin ?

Elephanz / Hey girl / Blackbird

Myd / All inclusive / Ed Banger

Rosemary Martins / Love to love you baby / Stix

La VO Soutirée

Fred Pallem & Le Sacre Du Tympan / Super Mario Bros / Train Fantôme

Mix #3 1 choux fleur + 3 brocolis ça fait combien d’animateurs Whizzz ?

Douglas & Lonero / Don’t let yourself get carried away / RCA

Odyssey / Native New Yorker / RCA

Easy Going / Do it again (Ron Hardy edit) / RDY

Mix #4 Franchement les chouquettes à la banane c’est pas une idée à la con ?

Franz Ferdinand / Always ascending / Domino

UV & Nen / The bump / Fossils

Baxter Dury / Miami (Parrot & Cocker Too remix) / Heavenly

Mix #5 Qui était l’homme à la tête de Choux ? Serge Gainsbourg ou Mélenchon ?

Anderson .Paak / Celebrate / OBE

Free Fantasy Formation / Caroline / Rekon

The Beach Boys / Let’s go away for awhile / Capitol

True Example / As long as you love me (Walter Gibbons 12″ remix) / Salsoul

Walter Gibbons / 123 (Mr K’s edit of Walter Gibbons acetate) / Most Excellent Unlimited