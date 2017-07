Whizzz & Love du Vendredi 23 Juin 2017

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1

Lost Property / Say anything / Lost Property

Betty Wright / Shoorah ! Shoorah ! (Dj XS Short Edit) / DjXS Edits

Altin Gün / Goca dünya / Bongo Joe

Majid Bekkas / Soudani Manayou (Cervo edit) / Banana Hill

Demande-le à ton cousin, qui veut toujours pas lacher son survêt’ Tacchini

Fat Larry’s Band / Act like you know / WMOT

Mix #2

The New Year / Homebody / Undertow

The Jesus & Mary Chain / Sometimes always / Blanco Y Negro

Debate Club / It’s not love / Beko

Mix #3

Carrière Solo / Surrounding me / Beko

Saint Etienne / Drive / Heavenly

Løzninger + Kitowski / Crashing clouds / Microcultures

Hyporama : Dan Snaith jongle avec les alias, cette fois c’est le grand retour de Daphni pour un Fabriclive gourmand

Daphni / Face to face / Jiaolong (sortie en maxi vynil le 31 juillet)

Mix #4

Shame / Tasteless / Fnord Communications

New Order / The age of consent / Factory

Bantam Lyons / Melatonin / Kshantu

Le morceau pour l’autoroute

Italoconnection feat. Francesca Gastaldi / Sleeping (alternative mix) / Bordello A Parigi