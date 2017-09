Whizzz & Love du Vendredi 22 septembre ( Guest Doctor Dj’s )

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 Hippocampus abdominalis

Carla Thomas / B-A-B-Y / Stax

Fattish / Gel seher / Hamam House

Tore / She’s a lady / Mercury

The Reflex / ANSUN / Revision

L’instant Rosalie : coup de chapeau à l’agence TBWA qui a encore déniché une petite perle pour vanter le McFlurry

Framix / A place to be / Frakamix Production

Mix #2 Hippocampus erectus

Timber Timbre / Velvet gloves & spit / City Slang

Date With Elvis / Cool and calm / La Dame Noir

Omni / Southbound station / Trouble In Mind

Mix #3 Hippocampus minotaur

Hello Paris / Into the deep misunderstanding / Beko

Roxy Music / Virginia Plain (Headman Re-Work) / Virgin

Corridor / Coup d’épée

Mix #4 Hippocampus waleananus

Souvenirs / Joy / https://souvenirsfr.bandcamp.com/album/sad-pillows

Bullion / Michy Maus / Bahnsteig 23

Whyte Horses / When I was a scout / CRC Music

Mix #5 Hippocampus multispinus

Ulrika Spacek / Ziggy / Tough Love

Hippo Campus / Way it goes / Grand Jury

R.Stevie Moore / Stamps / Bar/None