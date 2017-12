Whizzz & Love du Vendredi 22 dÃ©cembre ( La derniÃ¨re de 2017 !!! )

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 Bûche La Frisson (Crémeux au citron jaune, framboise fraîche, financier au citron, marmelade de citron, craquant spéculos )

Sufjan Stevens / Tonya Harding in D Major / Asthmatic Kitty

The Cecil Holmes Soulful Sounds / Ben / Buddah

Snoh Aalegra / Feels / ARTiums

FOC Edits / Neredesin / Disco Hamam

Le morceau préféré des enfants dans la Volkswagen

Grandbrothers / Bloodflow / City Slang

Mix #2 Bûche La Métissé (caramel au beurre salé, crème brûlée vanille de Madagascar, brownie, mousse caramel et chocolat )

The Vendetta Suite / Tacos for Zowie / Hell Yeah http://lodownmagazine.com/pulse/monday-mixtape-5

A Conga Saved My Life / Lotus 72D / Piano Music

Marilene / Sinal vermelho / Copacabana

Reuma Abas / Wa’ana fda leumi / Fortuna

L’info du 20h : Jacques s’est fait piller sa baraque et ça le détraque

Jacques / Dans la radio (Remix del Futuro Pelo) / Pain Surprises

Mix #3 Bûche L’inédite ( Biscuit roulé à l’orange sanguine, craquant aux amandes et à l’orange confite, mousse vanille Bourbon)

Hade / Ingo / OYE Edits

Geoffrey Landers / Breedlove / Cauhaus

Hade / Schmutziger Asphalt / OYE Edits

Todd Terje feat. Det Gylne Triangel / Maskindans (Erol Alkan rework) / Olsen

X-Ray Pop / La machine à rêver (Red Axes edit) / Dark Entries

Le morceau de fin

Too Many T’s / Panther / South City