Whizzz & Love du Vendredi 21 Avril 2017

Mix #1 Balboa Ave San Diego

Xanadu & Sweet Lady / Rappers delight / Joe Gibbs Music

Chain Reaction / Sweet lady (Dance with me)(Ron Hardy edit) / RDY

Johnny Stark / Forever (disco) / Tramp

Mix #2 Mission Blvd San Diego

Wildchild feat. LMNO / Operation radio raid / Stones Throw

The Gaslamp Killer / Haleva / Cuss

Erkin Koray / Karli daglar / Dogan Plak

Billy Mitchell / Electronic dance pt 2 / Mercury

L’instant Rosalie : ce que le peuple veut c’est un téléphone incassable. Samsung président ?

The O’Jays / Give the people what they want / Philadelphia International

Mix #3 La Jolla Blvd San Diego

Albion / Die marionette der zeit / Bahnsteig 23

Juliane Werding / Großstadtlichter / EMI

Mix #4 Voldersstraat Gand

Vahagn / Voltage Controlle / Codek

Joakim / Samurai (Red Axes remix) / Tigersushi

Todd Terje / Jungelknugen (Prins Thomas remix) / Olsen

John Cravache / Le désir de rester petit (Cubo remix) / Versatile

Tiga / 3 Rules (Deewee Unreleased Mix) / Unreleased

Jagwar Ma / Slipping (Soulwax remix) / Future Classic

In Flagranti / A little diversion between the boredom / Codek

Le morceau de fin

Krzysztof Klenczon / Nie przejdziemy do historii / Pronit