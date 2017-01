Whizzz & Love du Vendredi 20 janvier Burger Whizzz #4

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 : Obélix

- Quincy Jones / Theme from Anderson Tapes / A&M

- Frank Weir / Hawaiian honeymoon / Trunk

- Francis Bebey / New track / Ozileka

- Airto Moreira / Toque de cuica / Warner Bros

Mix #2 : Idéfix

- Casiotone For The Painfully Alone / When you were mine / Tomlab

- Michael Mayer & Joe Goddard / For you / !K7

La VO soutirée : en 2017, John Travolta porte une belle descente capillaire et Olivia Newton-John rajeunit de 45 ans

- Flo Morrissey & Matthew E. White / Grease / Glass Note

Mix #3 : Assurancetourix

- Voilaaa / On te l’avait dit (Dimitri From Paris Super Disco Blend) / Favorite

- Neil Diablo / Got to give in / Boogie Cafe

Mix #4 : Abraracourcix

- Vitalic feat. David Shaw / Waiting for the stars / Caroline

- The Junto Club / Shiviana / Snap Crackle & Pop

- Temples / Certainty / Heavenly

- Ghost Wave / Blues signal ’79 / Flying Nun

Mix #5 : Panoramix

- Warpaint / New song (Soulwax remix) / Rough Trade

- Expansives / Life with you / Dark Entries