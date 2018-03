Whizzz & Love du Vendredi 2 Mars

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 le château du Doyenné

Monophonics / Summer breeze / Transistor Sound

Leslie Behunin / Night flight / DIESS Prod

Shawn Lee’s Ping Pong Orchestra / Orion / Silver Fox

ORM / Pasky Z Civek Odvijim / Panton

Susana Estrada / Lograremos volar / Sauce

Tony Silvester & The New Ingredient / Cosmic lady (Ron Hardy edit) / RDY

L’attrape coeurs : dans les 70s certains titres n’étaient enregistrés que pour faciliter les rencontres dans les discothèques

Pasteur Lappé / Watcha get ma day dreams / Disques Espérance

Mix #2 la tour Saint Nicolas

Tyrone Davis / Get on up (disco) / Columbia

Mix #3 Basilique du Sacré-Cœur

Cherrystones / Topical Meat Wave / Bahnsteig 23

Forever Pavot / The most expensive chocolate eggs / Born Bad

The JBs / Let the music take your mind (The Reflex Re-vision) / Revision

Cotonete vs Dimitri From Paris / The hustle parisian / Heavenly Sweetness

Myd / Bingo / Ed Banger

Mix #3 Place Lamartine

Joutro Mundo / Tata giro / Barefoot Beats

Junior Byron / Galaxy / Favorite

Ondeno / Mayolye (Nik Weston official Mukatsuku Afro Disco edit) / Rocafort