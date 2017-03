Whizzz & Love du Vendredi 17 Mars ( Burger Whizzz )

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 So French

- Françoise Hardy / E’ l’eta dell’amore / Vogue

- Pierre Bachelet / Coup de tête thème (Prieur De La Marne edit) / Mr B’s Edits De La Marne

- The Little Rabbits / Dans les bras d’une autre / Universal

- Marie Et Les Garçons / Re Bop / Celluloid

- TGV / T.G.V. (Très Grande Vitesse) / Virgin

La VO Soutirée : le meilleur groupe de funk avignonnais reprend le générique de Fort Boyard, composé en 1989 par un certain Paul Koulak

- Cucumber / Malyflow’s garden / Cosmic Groove

Mix #2 So French Touch

- Patricia Botton / Disco / RCA Victor

- Max Berlin / Dream disco / Malligator

- Colette Magny / Deux gosses dans un jardin (Get A Room ! edit) / Mr B’s Get An Edit ! Collection

- Monty Et Les Supporters / Le petit Rocheteau / Disques Monty

Mix #3 So French Variétoche

- Paul Martin / Le troublant témoignage de Paul Martin / Philips

- Jacky Chalard / Super man super cool / Philips

- Henri Salvador / On l’a dans l’baba / Rigolo

- Patrick Topaloff / Hou la la / Les Disques Flèche

- The Reflex / SS&S / Revisions

Mix #4 So French Teknetium

- Drop Out Orchestra / International track (Daft Punk Re-Dub) / BSTRD Boots

- Get A Room ! / La chaleur / Small Time Cuts

- Miss Kittin & The Hacker / Frank Sinatra 2001 / International Deejay Gigolo

- Patrick Coutin / J’aime regarder les filles ((Thomas Schumacher Remix)) / Mister B Collection

Mix #5 So French Dangerous Touch

- Dabaaz / Open Bar / Arcade Mode

- Dalida / Itsi bitsi, petit bikini / Barclay