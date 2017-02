Whizzz & Love du Vendredi 17 FÃ©vrier

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 Noé vs Alex

- Pratt & Moody feat. Cold Diamond & Mink / Lost lost lost / Timmion

- Juniore / Je fais le mort / Le Phonographe

- It’s A Fine Line / Cardiogram (Dollkraut instrumental) / Kill The DJ

- Alex Cameron / Mongrel / Secretly Canadian

Hyporama : le retour de Benjamin Sportès, ex-Sporto Kantès, aux commandes d’un nouvel OVNI

- Futuro Pelo / Swamp / Pain Surprises

Mix #2 Marie vs Noé

- Marie Laforêt / Noé / Polydor

- Gepy & Gepy / Body to body / Baby

- Rena / Dance it off (Pablo & Shoey re-jig) / Fatty Fatty Phonographics

- Blind Rape / Edit service 76 / I’m A Cliché