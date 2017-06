Whizzz & Love du Vendredi 16 Juin ( En direct de la Péniche Cancale Burger Whizzz )

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 : Croissant à la framboise

Poolside / Gimmie what you got / Poolside

Parcels / Gamesofluck (L’Impératrice remix) / Kitsuné

Cassiano / Central do Brasil / Polydor

Polo & Pan / Windmills Of Mind / Mister B edit Collection

La VO Soutirée : premier morceau punk en 11 ans de Whizzz & Love !

Cyclope / L’hymne à l’amour / Virgin 1984

Mix #2 : Roulade à la pistache

Ariel Pink / Another weekend / Mexican Summer

Lia Pamina / Wrap your love around my heart / Elefant

Vox Low / I’m dreaming of you / La Dame Noire

Dee Dee Bridgewater / It ain’t easy (Underdog edit) / Underdog Edits

Mix #3 : Kouign Amann

אפריקה שלי / גלעד כהנא

Al Massrieen / Longa 79 / Habibi Funk

Vladimir Cosma / Rabbi Jacob (Thème principal) / Polydor

Joe Dassin / Solo puedo mirar atras / CBS



Mix #4 : Briochette au caramel

Todd Terje / Inspector Norse (Justin Van Der Volgen mix) / My Rules

Manu Chao vs Giom / Bongo Bong vs Things U Do (Mira & Chris Schwarzwälder mashup) / Mr Chao B

Hot Rocks / Black man / High Music

Joe Simon / Theme from Cleopatra Jones / Warner Bros

Your Old Droog feat. Heems / Bangladesh / Fat Beats