Whizzz & Love du Vendredi 15 dÃ©cembre

Mix #1 Intermarché Port du Canal

Galt MacDermot / Coffee cold / Fraternity

The James Hunter Six / I don’t wanna be without you / Daptone

Pete Moore / The scape goat / Cavendish

Jean-Michel Gascuel / Dominus (Edit) / Deviant Disco

L’instant Rosalie : le couple de l’année, Intermarché et l’agence Romance nous donnent envie de croire au Père Noël

Henri Salvador / J’ai tant rêvé / Source

Mix #2 Intermarché Bd de l’Université

Cigarettes After Sex / Affection / Spanish Prayers

Dita von Teese / Rendez-vous / Record Makers

Holy / It shines through / PNK SLM

Turbotito feat. Baby Alpaca / Different / bORDEL

Mix #3 Intermarché Av du Drapeau

Empress / Dyin’ to be dancin’ (Secret Squirrel edit) / Secret Squirrels

Joutro Mundo / Melo da garrafa / Black Riot

Pierre Didy Tchakounté / Soul Magabe / BBZ Productions

Khruangbin / Maria tambien / Night Time Stories

Le morceau que Mr B va détester : aucun risque, Régis aurait claqué un Anal Putrefaction que ce n’eut pas été pire

Carson Cox, Sam York & Austin Brown / Fire dance / Wharf Cat

Mix #4 Intermarché Faubourg St Nicolas

Cotonete vs Dimitri From Paris / Paribbean disco (Club mix) / Heavenly Sweetness

Et le morceau de fin, en concert à la Péniche Cancale lundi 18 décembre avec Guilty Simpson, Phat Kat et Sorg, soirée ‘US Rap for Christmas’

Egon feat. Percee P / Reverse part 2.5 (Koushik’s Apples & Orange remix) / Stones Throw