Whizzz & Love du Vendredi 14 Mai ( SpÃ©cial MV mais pas seulement )

Mix #1 MV

Ela Orleans / Neverend / Night People

Jeremy Jay / Demons / El Segell Del Primavera

The Pains Of Being Pure At Heart / Higher than the stars / Slumberland

Gabriel Afathi & Bastien Francoulon / I heard your name / Unreleased

Mr B est ultra cool quand il chope un EP il joue pas le meilleur morceau pour que Régis se ruine pas pour acheter le vinyl : encore raté !!!

Les Yeux Orange / The sharm al-shaykh / Good Plus

Mix #2 VM

Poolside & Fatnotronic / Esperar pra ver / Chit Chat

Al Massrieen / Men awel deqiqa / Habibi Funk

Additional hardware / Resistors And Capacitors / Codek

Le morceau pour le passage de la fusée Mr B rue d’Auxonne

Plumbline / Once in a lifetime / Hydrogen Dukebox