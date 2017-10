Whizzz & Love du Vendredi 13 Octobre

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 Organique

Dusty Springfield / Summer is over / Philips

Moullinex / Love love love / Discotexas

NIT / Fréquentations modulantes / Mutant Ninja

Myd / The sun / Ed Bangers

Mix #2 Orgasmique

The Movers / Kansas City / Soundway

Junior Byron / Galaxy / Favorite

PBR Streetgang / Princess Of Persia / Lost Property

Oeil Cube / Disk Two / Versatile

L’info du 20h : Où quand Mac Demarco met en vente 4 Test Pressings pour aider directement les habitants de Porto Rico, victimes de l’ouragan Maria qui a ravagé l’île il y a trois semaines. https://www.discogs.com/sell/release/10950256?ev=rb

Mix #3 Superorganism

Mac Demarco / Still beating / Captured Tracks

Whyte Horses / The snowfalls / CRC Music

Superorganism / Something for your M.I.N.D. / Domino

Hyporama : à Dijon on a Jondi pour les bons plans, à Sydney il y a Jonti et c’est bon, vlan !

Jonti / Sleeping and falling / Stones Throw

Mix #4 superorgasmisdicomachine

Purple Disco Machine / Body work / Club Sweat

LCD Soundsystem / Tonite / DFA

Le Détail qui Tue : Regard toi aussi sur ton Album vinyl face D du dernier Lcd Soundsystem, James Murphy a laissé un petit message d’amour le coquin

Le track de fin

Made In USA / Melodies (DJ Spinna Breakdown Edit) / Octave Lab