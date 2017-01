Whizzz & Love du Vendredi 13 janvier ( Top 10 de 2016 )

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

St Amour #10 : Phillipi & Rodrigo / Gueto de Gent / Deewee

Mr B #10 : The Avalanches / Subway / XL

St Amour #9 : Hypnolove / La piscine / Record Makers

Mr B #9 : Paradis / Toi et moi / Barclay

St Amour #8 : François Virot / Medicine / Born Bad

Mr B #8 : Soulwax feat. Chloé Sévigny / Heaven scent / Deewee

St Amour #7 : The Avalanches / Frankie Sinatra / XL

Mr B #7 : It’s A Fine Line feat. Alex Kapranos / Delivery / Kill The DJ

St Amour #6 : Fatnotronic feat. In Flagranti / Botoque / Razor-N-Tape

Mr B #6 : Emmanuelle / Italove / Deewee

St Amour #5 : Lord Echo / Just do you / Soundway

Mr B #5 : The George Kaplan Conspiracy / Again / Alter K

St Amour #4 : La Femme / Où va le monde / Born Bad

Mr B #4 : Rheinzand / The way you do / Les Disques De La Mort

St Amour Top Danemark 92 : Bing Ji Ling / Won’t wait for yesterday (Idjut Boys Last Orders dub) / Tummy Touch

Mr B Top Compilation : The Seraphims / Consciousness of happening / Efficient Space

St Amour #3 : Nicolas Michaux / Un imposteur / Tôt Ou Tard

Mr B #3 : Autarkic / The misorientation of Autarkic / Disco Halal

St Amour #2 : Prince Rama / Bahia / Carpark

Mr B #2 : Soft Hair / Lying has to stop / Weird World

St Amour #1 : Marcus Marr & Chet Faker / Birthday card / Detail

Mr B #1 : La Femme / Septembre / Born Bad