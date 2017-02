Whizzz & Love du Vendredi 11 fÃ©vrier ( Burger Whizzz #5 )

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 : Divia

- Sergio Mendes & Brasil ’66 / Righteous life / A&M

- Bobby Oroza / This love part 2 / Stylart

- Buried Treasure / Let yourself go (3 Way edit) / Buried Treasure

- Röyksopp / This space / Unreleased

La VO Soutirée : on s’en remet une petite louche tellement on kiffe Alex Rossi

- Alex Rossi / La famiglia / Mr B’s Italian Schnock collection (2017) >>>>> Daft Punk / Teachers / Virgin (1997)

Mix #2 : Tarzan

- Lindstrøm & Prins Thomas / Boney M down / Eskimo

- Tatyana Kochergina / Igray skripka igray (DJ Scientist edit) / Excursions

- INXS / To look at you (La Décadanse edit) / https://soundcloud.com/la-decadanse-1/inxs-to-look-at-you-la-decadanse-edit

- Alkalino / Brand new lover / Audaz

Mix #3 : DJ Croix De Lorraine

- Toro Y Moi / Omaha / https://ourfirst100days.bandcamp.com/

- The Black Neon / Cast that light / Memphis Industries

- Ralph’s World / Homebody / https://soundcloud.com/ralphswrld/homebody

- Joyce Heath / I wouldn’t dream of it / Dragon

Mix #4 : Plexit

- Rosetta Hightower / Rocking chair (DJ XS edit) / Mr B XS Collection

- Thelma Jones / I want what you want / Expansion

- Eli Escobar / Everybody / Razor-N-Tape

- Rena / Dance it off (Pablo & Shoey re-jig) / Fatty Fatty Phonographics