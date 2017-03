Whizzz & Love du Vendredi 10 mars

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 ah bon y a un mix special Food ????

- Yuri Petrovski / True / Cold Busted

- Flavien Berger / Babylone / Beats On Demand

- Botany feat. Matthewdavid / Glow up / Western Vinyl

- Charlotte Adigery / Le froid / Deewee

Ne me quitte pas : pour la première fois en 11 ans d’émission un morceau noté 0/100 par Mr B, chapeau l’artiste

- Kishi Bashi / Ode to my next life / Joyful Noise

Mix #2 ah c’est bon j’ai bien 2 ou 3 morceaux Food !!!

- Al Massrieen / Sah / Habibi Funk

- Ajvar Soundsystem / Freak hodja / Take Away

- Nhu De Ped Bia / Nos criola / Ostinato

- Papa’s Got / I wanna love (Al Kent edit) / Rocafort

Remets ton Mister B : mea culpa, c’était pas Tame Impala

- Cameron Avery / Dance with me / Epitaph

Mix #3 Le mix in the Food dans quelques instants

- The Allergies / You wouldn’t know / Jalapeno

- Eddie C / Salve de Bahia / Mareh Music

Cocorico Dijon : l’hommage émouvant d’un groupe de bluegrass londonien à la fierté de notre belle ville

- Police Dog Hogan / Moutarde ! / Union Music Store

Mix #4 Bon en Faite on a plus le temps, repoussé à dans 15 jours le spécial Mix Food , merci de votre patience

- Juniore / Tout sinon rien / Le Phonographe

- Zdenka Kovacicek / Ti nikad neces znati / PGP RTB

- The Bikini Machine / Bongos and burgers (Little Rabbits remix) / Platinum