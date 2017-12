Whizzz & Love du Vendredi 1 dÃ©cembre

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 Illumination de Noël

Zack Keim / Open your doorway / Get Hip Folk Series

Belle & Sebastian / I’ll be your pilot / Matador

Cut Worms / Alien sunset / Jagjaguwar

Avid Dancer / Move on up / Unreleased

Le Dig Du Cru : comment faire quand on n’a pas de Shazam et du fromage à raclette en guise de cerveau

WhoMadeWho / Rose / Gomma

Mix #2 Les Elfes au Marché de Noël

Souleance / Partay / First Word

Junior Byron / Dance to the music (Dub version) / Formula

Soulwax / Is it always binary (Deewee’s Dub Version) / Deewee

Escape-Ism / Iron curtain / Merge

L’info du 20h : la bedroom pop pour les Nuls, conférence de Mr B parrainée par le Klub Des Hipsters

Rex Orange County feat. Benny Sings / Loving is easy / Self-released

Spéciale Ron Hardy

Tous les morceaux sont des edits réalisés par l’immense Ron et pressés pour la première en fois en vinyle par son neveu Bill sur son propre label Partehardy entre 2009 et 2017, sauf *

Connie Case / Get down

Chain Reaction / Changes

Bamboo / Space ship crashing

Magnifique / Magnifique

Harry Thurmann / Underwater

P-Sol / Oh Gawd *

Ron Hardy / Jacks the boxx (Basement mix)

Set The Tone / Dance Sucker (François K remix) *