Whizzz & Love du 27 janvier

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 Tournée Fournel

Bonobo / Second sun / Ninja Tune

Kadhja Bonet / Honeycomb / Fat Possum

Jay Som / Turn into / Polyvinyl

Tony Orlando / Don’t let go (The Owl edit) / Owl

Sampleur et sans reproche : comment Bob Sinclar est devenu triquard chez les Daft Punk

Bob Sinclar / Gym tonic / Yellow Prod 1998 >>>>> Motown Sounds / Bad mouthin / Motown 1979

Mix #2 l’Idéal Club

Groupe Doueh & Cheveu / Moto 2 places / Born Bad

William Onyeabor / Love me now / Luaka Bop