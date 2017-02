Whizzz du Vendredi 24 fÃ©vrier

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 Tourte à la Brousse et aux Agrumes

- Ahmed Malek / Aller simple / Compos It

- Alkalino / Turning me up, turning me down / Audaz

- Kognitif / Punish me / Kognitif

- Jonwayne / Out of sight / Authors Recording Co.

L’attrape coeurs : une belle chanson pour beurrer les tartines au lit le samedi matin

- Dusty Springfield / Breakfast in bed / Atlantic

Mix #2 Tourte à la Terrine de Sanglier

- Soko / Sweet sound of ignorance / https://www.facebook.com/soko/photos/a.140918548865.112689.6332568865/10155032857358866/?type=3&theater

- Ghost Wave / Whosdointhetalkin / Flying Nun

- Animal Collective / Kinda bonkers / Domino

- Groupe Doueh & Cheveu / Ach’had lak ya khaay / Born Bad

Dans le fond du sac : on traine ça depuis 2015, finissons-en

- Golden Bug / Ik voel je / Les Disques De La Mort

- Black Devil Disco Club / Timing, forget the timing / Rephlex

Mix #3 Tourte Poulet Champignon Vin Jaune

- Mary Clark / Take me I’m yours (Pablo & Shoey re-jig) / Fatty Fatty Phonographics

- Mixhell / Crocodile boots (Soulwax remix) / Delayed

- Macadam Mambo DJs / Boys & boys / Passport to paradise

- MG / Equation 1 / Equation

La pépite du bout du monde pour finir

- Warin Shinaraj / Noo yaak dang / Paradise Bangkok