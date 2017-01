Whizzz du Vendredi 16 dÃ©cembre

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 ExtraPopGanza

- Languages / Sleep stream / Days Of Being Wild

- Sugar Candy Mountain / Tired / Joyful Noise

- Martinas And His Music / Quiet village / Columbia

- François Virot / Blue void / Born Bad

After chez Régis : comment dit-on extravaganza en suédois ?

- AC & LDL / Le diamant vert / Night Noise

Mix #2 ExtraDiscoGanza

- Godfrey Odili / Let’s do more music / Duomo

- Electric Machine / Fancy good / Sparrow

L’interlude de Mireille

- Mathieu Boogaerts / Merci / Tôt Ou Tard

Mix #3 ExtraWhizGanza

- Lalo Schifrin / Music to interrogate by / Warner Bros

- Carthago / Alech / Habibi Funk

- Aroop Roy / Black and white / Kampana

- Le Baron / Le sifflet du baron / Sirocco

Le bonus

- Simian Mobile Disco / Piggy in the middle (Punks Jump Up mix) / Cassette