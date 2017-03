Whizzz du Vendredi 14 avril

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Mix #1 Baisers Volés 1968

- Plaisir De France / Baisers volés (feat. Bernard Gérard & Delphine Seyrig) / https://soundcloud.com/plaisirdefrance

- Onra / In my place / Bo Bun

- Eko Roosevelt / Attends moi / Dragon Phénix

- Nicoletta / Le grand amour / Riviera

Fier d’être dijonnais (même si on n’y est pour rien) : l’axe Toronto-Houston se matérialise en Bourgogne

- Løzninger & Kitowski / If you ever / Microcultures

Mix #2 L’Amour en Fuite 1979

- Fabienne Delsol / Pas adieu / Damaged Goods

- Hysteric / Amoureuse / Violette Szabo

- Flairs / Better than Prince / Roxour

- Deux / Paris-Orly (Pete Herbert edit) / https://soundcloud.com/la-dame-noir/deux-paris-orly-pete-herbert-version-darkness-chapter-six

L’instant Rosalie : légumes et ritournelle bucolique pour la dernière pub Intermarché

- Mouloudji / L’amour l’amour l’amour / Vogue 1963

Mix #3 La Chambre Verte 1978

- L’Impératrice / Odyssée (acoustique) / https://l-imperatrice.bandcamp.com/album/odyss-e-version-acoustique

- Charlie O / Mr President / Phoney Mélodie

- Forever Pavot / Les cigognes nénuphars / Born Bad

- Francis Guillon / By my side / Production Virgule

Mix #4 La Nuit Américaine 1973

- A 3 Dans Les WC / Contagion / F.L.V.M.

- Get A Room ! / Des sous / Small Time Cuts

- Waffles / Gaufre / Waffles

- Dylan Municipal / Sur le parking / Le Noize Maker