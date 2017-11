Vendredi 17 novembre, c’est Burger Whizzz

Une fois par mois, Régis de Saint Amour et Mister B – les deux animateurs de Whizzz & Love sur Radio Dijon Campus – viennent faire leur émission en direct de la Péniche Cancale. Ils vous proposent de faire le plein de nouveautés musicales mais aussi de tenter votre chance au quiz Burger Whizzz, en répondant aux dix questions posées à la suite

CÔTE CUISINE , Aurore et Simon préparent spécialement pour l’occasion un burger fait maison – 9€ l’assiette. ( Burger Jurassien : steak de boeuf, raclette, crudités et pommes de terre )CÔTE JEUX : Les deux questionnaires WHizzz porteront sur le Ruby Cube et sur le beau pays La Suisse

Alma Negra – Péniche Cancale à venir poser des disques et répondre à 3 questions bisous La Vapeur @ Dijon Car le fabuleux cadeau Burger Whizzz ( 10 bonnes Réponses ) n’est autre qu’un Ruby Cube Géant et pour le mini Burger ( 5 bonnes réponses ) un mini Ruby Cube et la Suisse car Alma Negra sont belle et bien Suisse.EN BONUX : on a invitéà venir poser des disques et répondre à 3 questions bisous

