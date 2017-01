Trash Info Campus en direct de la PÃ©niche Cancale

Tenez vous prêt : vendredi 27 janvier, la Péniche Cancale accueille l’équipe de Trash Info Campus pour une grande émission en direct.

Tous les mardis à 8h52 sur les ondes de Radio Dijon Campus, les deux journalistes Sophie Dumanche et Hervé Ballotin vous informe des sujets auxquels vous savez déjà. Retrouvez les exceptionnellement en direct de la cale et venez profiter d’une information de qualité 100 % française et internationale. Du journalisme d’investigation sans compromis et sans grand intérêt, des experts charismatiques toujours plus hauts à la voix sensuelle. Tous les jours 7 jours/7 sauf le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et aussi le dimanche.

Plus d’infos ici.