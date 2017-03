RÃ©veil Campus du Vendredi 17 mars

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Sélection Chanson Française 7h30 à 8h00

Le Morceau Antoine : Bajy & Electrical Haitian Orchestra / Fou de Toi

La Nouveauté de la Semaine : Tim Dup / Moïra Gynt

La Cover de la Semaine : Ricky Hollywood / bon bon ( Cover Mathieu Boogaerts )

La Version So French : Doudou / Vanille Chocolat Reggae

L’original : Max Romeo / Chase The Devil

La Version Rave Party 90,’s : The Prodigy / Out Of Space