Véritable temps fort de la vie culturelle dijonnaise, Radio Dijon Campus était présente pour la 18e édition Les Nuits d’Orient. Festival ouvert et accessible à tous les publics, la ville de Dijon et Campus s’unissent pour proposer deux évènements mélangeant Orient et Occident, traditions et modernité.

A l’occasion du festival, retrouvez toutes les activités de Campus :