Campus au coeur du Printemps de l’Europe

Cette année encore, Campus va déployer un dispositif spécial dans le cadre du Printemps de l’Europe, l’événement porté par la ville de Dijon en collaboration avec le Joli mois de l’Europe. Le Printemps de l’Europe ? Ce sont des concerts, du cinéma, des ateliers, des conférences et de la gastronomie… tout ça mis à l’honneur à Dijon par les acteurs du festivals, partenaires et associations. Cette année, retrouvez toutes les informations et du contenu enrichi sur le nouveau site du festival : www.printempsdeleurope.com

Plusieurs rendez-vous Campus sont annoncés :

* Village de l’Europe, place du Bareuzai, mercredi 10 mai, avec un plateau radio en direct de 11h à 12h.

* Une journée 100% Europe à l’antenne du 92.2 le 10 mai : programmation musicale spéciale, habillage et archives sonores.

* Un studio mobile depuis le port du Canal le 27 mai, à 18h.