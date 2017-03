PLUS â€“ Portishead (classics)

Télécharger, (ré)écouter cette émission :

Tracklist :

1 – It Could Be Sweet – Dummy – 1994

2 – Silence – Third – 2008

3 – Cowboys – Portishead – 1997

4 – Only You – Portishead – 1997

5 – Sour Times – Dummy – 1994

6 – Machine Gun – Third – 2008

7 – Elysium – Portishead – 1997