PLUS – Pixies (rarities)

Tracklist (Rarities):

1 – Down to the Well (original 87 version) – (Rare Pixies – 1996)

2 – [Tame (demo version)] – (Rare Pixies – 1996)

3 – Debaser – (Doolittle – 1989)

4 – David Bowie – Cactus – (Heathen – 2002) – (The Pixies – Surfer Rosa – 1988)

5 – I’ve Been Waiting for You – (Rare Pixies – 1996)

6 – Maxence Cyrin – Where Is My Mind ? (The Pixies Piano Cover) – (Novö Piano – 2009)

7 – Danger Mouse and Sparklehorse – Angel’s Harp (feat. Black Francis) – (Dark Night of the Soul – 2010)

8 – The Breeders – Cannonball – (Last Splash – 1993)

9 – The Breeders - when i was a painter (p.o.d – 1990)

