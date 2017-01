PLUS – Pixies (classics)

Télécharger, (ré)écouter cette émission :

Tracklist (Classics):

1 – Bone Machine – (Surfer Rosa – 1988)

2 – Where Is My Mind ? – (Surfer Rosa – 1988)

3 – Gouge Away – (Doolittle – 1989)

4 – Tame – (Doolittle – 1989)

5 – Here Comes Your Man (Doolittle – 1989)

6 – Cactus – (Surfer Rosa – 1988)

7 – What Goes Boom (Indie Cindy – 2014)

8 – Ed Is Dead – (Come On Pilgrim – 1987)

9 – Levitate Me – (Come On Pilgrim – 1987)

10 – The Happening (Bossanova – 1990)

11 – Trompe le Monde (Trompe le Monde – 1991)

