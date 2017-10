P L U S – Nino Ferrer (classics)

Télécharger, (ré)écouter cette émission :

Tracklist :

1 – Le Sud (Le Sud – Single – 1975)

2 – Mirza (Mirza – Les Cornichons – Single – 1965)

3 – Le Téléfon (Le Téléfon EP – 1967)

4 – La maison près de la Fontaine (Métronomie – 1971)

5 – Oh Hé Hein Bon (Alexandre – 1966)

6 – Je Vends Des Robes (Nino Ferrer album – 1969)

7 – Les Hommes A Tout Faire (Nino Ferrer album – 1969)

8 – La Rua Madureira (Nino Ferrer album – 1969)

9 – Mao et Moa (Mao et Moa – 1967)

10 – Oerythia (Mamadou Meme – 1968)

11 – Looking for You (Nino & Radiah – 1974)