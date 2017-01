PLUS – Aphex Twin (rarities)

Télécharger, (ré)écouter cette émission :

Tracklist (Rarities):

1 – Murcof × Vanessa Wagner – Avril 14th (Statea – 2016)

2 – Windowlicker (Vitalic Remix) 2008

3 – 808 State – Flow Coma (remix by AFX) – (Aphex Twin – 26 Mixes for Cash – 2003)



4 – Q-Chastic – CAT 002 – (The Philosophy of Sound and Machine – 1992)

5 – Heliosphan ( Selected ambient works 85-92 )

6 – Afx237 v7 (Rubber Johnny- Drukqs – 2001)

7 – Squarepusher – Beep Street (Hard Normal’Daddy – 1997)

