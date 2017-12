P L U S – The Cure (classics)

Télécharger, (ré)écouter cette émission :

Tracklist :

1 – In Between Days (The Head On The Door – 1985)

2 – Close To Me (The Head On The Door – 1985)

3 – Boy’s Don’t Cry (Boy’s Don’t Cry – 1980)

4 – Just Like Heaven (Kiss Me Kiss Me Kiss Me – 1987)

5 – Fire In Cairo (Three Imaginary Boys – 1979)

6 – A Forest (Seventeen Seconds – 1980)

7 – Lullaby (Disintegration – 1989)

8 – Lovesong (Disintegration – 1989)

9 – All Cats Are Grey (Faith – 1981)