P L U S – The Cure (bonus)

Tracklist :

1 – Dinosaur Jr – Just Like Heaven (Single -1989)

2 – -M- – Close To Me (Je Dis Aime – 1999)

3 – Victor Malloy – Boys Don’t Cry (La Musique de Paris Dernière 6 – 2008)

4 – Nouvelle Vague – A Forest (Nouvelle Vague – 2004)

5 – The Cure – The Lovecats (Extended Version) (B-Sides & Rarities – 2015)

6 – Crystal Castles feat. Robert Smith – Not In Love (Not In Love Single – 2010)

(The Grave Which Grins At The Last – 1980)

7 – Korn + The Cure – Make Me Bad/In Between Days (Korn MTV Unplugged 2007)

8 - The Cure – Primary live 1984 (Concert-The Cure Live 1984)

9 – Boys Don’t Cry (extended 12″ dance version) (Boys Don’t Cry (new voice • club mix) – 1986)