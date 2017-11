P L U S – Nina Simone (classics)

Télécharger, (ré)écouter cette émission :

1 – My Baby Just Cares for Me (Jazz as Played in an Exclusive Side Street Club – 1958)

2 – Baltimore (Baltimore -1978)

3 – I Put a Spell on You (I Put a Spell on You – 1965)

4 – Feeling Good (I Put a Spell on You – 1965)

5 – Here Comes The Sun (Here Comes The Sun -1971)

6 – Please Don’t Let Me Be Misunderstood (éponyme -1977)

7 – I Loves You Porgy (Jazz as Played in an Exclusive Side Street Club – 1958)

8 – Ain’t Got No – I Got Life (Ain’t Got No – I Got Life – 1968)

9 – Funkier Than a Mosquito’s Tweeter (It Is Finished – 1973)