P L U S â€“ MGMT (bonus)

Télécharger, (ré)écouter cette émission :

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Tracklist :

1 – MGMT – Kids (Soulwax remix) – (Kids Soulwax Remix) (Single) – 2008)

2 – MGMT – All We Ever Wanted Was Everything – (LateNightTales – 2011)

3 – MGMT – Congratulations (Erol Alkan remix) – (Congratulations Remixes – 2011)

4 – Kid Cudi Featuring MGMT & Ratatat – Pursuit Of Happiness (2009)

5 – MGMT – Brian Eno – (Qu’est-ce que c’est la vie, chaton? (Live At the Bataclan) EP – 2010)

6 – The Chills – Pink Frost ( LateNightTales – 2011)

7 – MGMT – Smells Like Teen Spirit (Nirvana Cover) (Live) ???

http://whoismgmt.com