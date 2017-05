P L U S – Iggy Pop (rarities)

Télécharger, (ré)écouter cette émission :

Tracklist :

1 – Grace Jones – Nightclubbing (Nightclubbing – 1981)

2 – Les Rita Mitsouko feat. Iggy Pop – Les Amants (démo version) (Les Amants – 1994)

3 – Iggy Pop – Les Passantes (Après – 2012)

4 – Iggy Pop – In the Death Car (B.O du film Arizona Dream)

5 – Iggy Pop - Louie Louie (single 1993)

6 – Iggy & Ziggy – Sister Midnight (Iggy Pop & David Bowie Live In Seattle 4/9/77)

7 – Peaches feat. Iggy Pop – Kick It (Fatherfucker – 2003)

8 – Danger Mouse and Sparklehorse feat. Iggy Pop – Pain (Dark Night of the Soul – 2010)