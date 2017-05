P L U S â€“ Iggy Pop (classics)

Télécharger, (ré)écouter cette émission :

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Tracklist :

1 – Iggy Pop – Sister Midnight (The Idiot – 1977)

2 – Iggy Pop – The Passenger (Lust for Life – 1977)

3 – The Stooges – I Wanna Be Your Dog (The Stooges – 1969)

4 – Iggy Pop & James Williamson – Kill City (Kill City – 1977)

5 – Iggy Pop – Lust for Life – (Lust for Life – 1977)

6 – Iggy Pop – Nightclubbing – (The Idiot – 1977)

7 – Iggy Pop – The Jerk (Beat’ em up – 2001)

8 – Iggy Pop - Gardenia (Post Pop Depression – 2016)