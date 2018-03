P L U S â€“ Daft Punk (classics)

Télécharger, (ré)écouter cette émission :

Tracklist :

1 – Alive (New Wave final mix) (The New Wave (single) – 1994)

2 – Da Funk (long edit) (Homework – 1997)

3 – Revolution 909 (radio edit) (Homework – 1997)

4 – High Life (Discovery – 2001)

5 – Veridis Quo (Discovery – 2001)

6 – Robot Rock (radio edit) (Human After All – 2005)

7 – Make Love (Human After All – 2005)

8 – Giorgio by Moroder (Random Access Memories – 2014)

9 – Beyond (Random Access Memories – 2014)

10 – Rollin’ and Scratchin’ (Homework – 1997)