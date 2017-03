Mercredi ! Voyage voyage // 15.03.2017

Au programme de ce Mercredi :

On voyage aujourd’hui dans l’émission. On commence en Hongrie où on écoute Anna Fehér nous raconter les petits mots doux qu’on se donne. En Géorgie avec un reportage qui suit la répétition du spectacle Odoïa de chants polyphoniques géorgiens par l’ensemble Mze Shina. Puis on ira en Espagne dans la cuisine de Pau qui nous livre une recette typique de là bas. Et on atterri dans un match de foot féminim France-Grèce qui a eu lieu dans un stade Rennais plein.

Musiques de l’émission :

Las Chicas- cerca de Ti

Cheba Mariah - Celibataire

