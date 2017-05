Mercredi ! Rencontre avec Vincent le marin // 24.05.2017

- Rediffusion du 15-04-2015 -

Au programme ce Mercredi !

Aujourd’hui dans Mercredi ! on va parler de guitare tortue, de grands espaces, on va manger du couscous chérie et on va chanter Violetta !

Depuis qu’il est tout petit, Petit Poulet à une fascination pour les océans. Pour en savoir plus sur ce monde vertigineux, il est aller à la rencontre de Vincent, un marin qui se prépare pour sa première grande course.

Cap sur la Norvège au festival Travelling où nous attend une belle révélation, Thérèse Aune, une chanteuse qui le temps d’un concert nous a transporté dans l’univers merveilleux des pays du Grand Nord.

Partez à la découverte d’un curieux instrument, la guitare tortue en compagnie de Philippe de la Philharmonie de Paris.

