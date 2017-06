Mercredi ! PolaroÃ¯d Is Not Dead // 07.06.2017

Au programme ce Mercredi !

Découvrez le polaroïd, ce vieil appareil photo instantané qui revient à la mode. À l’occasion de l’exposition Polaroïd Is Not Dead organisé par l’association Tête de l’Art à Rennes, Paula et Marine sont parties à la rencontre de passionnés et d’experts. Célébrant le mois du polaroïd et du film instantané, l’événement proposait un safari photographique ainsi qu’une exposition dans le métro. De quoi en savoir plus sur l’objet, son histoire et la philosophie qui l’entoure.

Les musiques de l’émission :

Polaroïd – Granville

Polaroïd/Roman/Photo – Ruth

Bébé Polaroïd – Alain Chamfort

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.