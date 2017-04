Mercredi ! par la classe de seconde du LycÃ©e SÃ©vignÃ© (partie 2) // 05.04.2017

Emission réalisée par les secondes 4 du Lycée de Cesson Sevigné.

De septembre à décembre, la classe est allée à la rencontre de plusieurs propositions culturelles et artistiques rennaises. Le parcours s’est voulu éclectique : les effets spéciaux à l’Espace des Sciences de Rennes, un spectacle de danse au Festival Mettre en Scène, une exposition pendant Courts Métrange, l’exposition de la Biennale d’Arts Contemporains et une belle virée au Festival des Trans Musicales.

Cette émission est sur les arts et la sciences : comment les deux se rencontrent dans certains projets artistiques. Merci à toute la classe d’avoir été si motivée et pro ; merci à Fabrice et Héléna; les deux professeur-e-s qui permettent de les emmener sur de nouveaux territoires tous les ans ; merci à Florence la documentaliste qui accompagne la radio au sein du lycée, merci à la principale pour encourager ce type de projet et merci à Marin à la technique.

