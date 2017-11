Mercredi ! MÃ´mes dâ€™Automne // 08.11.2017

Au programme ce Mercredi !

Emission réalisée dans le cadre du festival pour petits et grands Mômes d’Automne, en Ille et Vilaine ! Une bande de jeunes bien motivés a fait des interviews, micro trottoirs, pendant le week end du festival & 3 de ces reporters nous présentent leur travail lors du plateau radio réalisé le mercredi, dernier jour de l’événement ! Merci à Léa, l’animatrice sans qui rien ne serait possible et merci à tous les organisateurs du festival qui donnent beaucoup d’énergie à créer des belles choses sur leur territoire.

Les musiques de l’émission :

Norkito – Le Rap Des Félins

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.